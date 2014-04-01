На границе Ленобласти и Эстонии увеличились очереди из грузовиков

"Работа ограничена пропускной способностью пункта пропуска сопредельной стороны".

На границе Ивангорода и Эстонии резко увеличились очереди с февраля. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

С увеличением количества грузовиков таможенный пост МАПП Ивангород обеспечивает выпуск машин сверх проектной пропускной способности, но "работа ограничена пропускной способностью пункта пропуска сопредельной стороны".

По этой причине машины стоят на мосту через реку Нарва между Ивангородом и Нарвой в ожидании прибытия в сопредельный пункт пропуска.

В начале марта двух человек заподозрили в отправке из Петербурга за границу военных товаров.

Фото: pexels