Российские вузы заработают 1 сентября в очном формате

Учащиеся, студенты и преподаватели будут обязаны носить маску в помещении.

Российские вузы и школы заработают 1 сентября в очном формате. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, в учебных заведениях будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические меры. Кравцов отметил, что 36 485 уже прошли все необходимые процедуры и готовы к работе.

Работа идет в плановом режиме. Сергей Кравцов, министр просвещения России

Он добавил, что учащиеся, студенты и преподаватели будут обязаны носить маску в помещении. Занятия физкультурой будут проходить на свежем воздухе.

Иностранные студенты должны будут пройти двухнедельный карантин после въезда в Россию.

Ранее в Минздраве рассказали о длительности иммунитета к коронавирусу.