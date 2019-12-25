Российские вузы заработают 1 сентября в очном формате

Российские вузы и школы заработают 1 сентября в очном формате. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
По его словам, в учебных заведениях будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические меры. Кравцов отметил, что 36 485 уже прошли все необходимые процедуры и готовы к работе.
Работа идет в плановом режиме.
Сергей Кравцов, министр просвещения России
Он добавил, что учащиеся, студенты и преподаватели будут обязаны носить маску в помещении. Занятия физкультурой будут проходить на свежем воздухе.
Иностранные студенты должны будут пройти двухнедельный карантин после въезда в Россию.
Ранее в Минздраве рассказали о длительности иммунитета к коронавирусу.
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