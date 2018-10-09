Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы

Это позволит бороться с фальшивыми документами об образовании.

К 2021 году российские вузы хотят начать выдавать своим выпускникам цифровые дипломы. О возможном нововведении "Известиям" 13 июня рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Новую модель опробуют уже в этом году в пяти университетах, в 2020-м году - в 15 вузах.

Электронный диплом станет мерой по борьбе с поддельными документами об образовании. Также выпускники смогут собирать свое цифровое портфолио и вкладывать в него информацию о практике, спортивных достижениях, участии в научных исследованиях и курсах повышения квалификации.

Эксперты заявили, что сейчас около трети предъявляемых в России документов о высшем образовании имеют признаки фальсификации.

Ранее Piter.TV сообщил о результатах ЕГЭ-2019 в Петербурге по химии и истории.

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