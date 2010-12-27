В Петербурге появился первый мультистобалльник по ЕГЭ

Также подвели итоги за экзамен по химии и истории.

Комитет по образованию Петербурга подвел итоги результатов ЕГЭ-2019 по химии и истории. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил комитет, выпускников с максимальным результатом в этом году стало больше. По истории стобалльниками стали 27 ребят. Это в три раза больше, чем в прошлом году. По химии - 62 выпускника. В 2018 их было 46.

Особенно положительный результат показал ученик лицея №470 Калининского района. Он написал профильную математику и химию на 100 баллов. В этом году в Петербурге он стал первым, кто получил максимальные баллы по нескольким предметам.

Сегодня, 13 июня, завершается основной период сдачи ЕГЭ. Одиннадцатиклассники сдают биологию и информатику и ИКТ. Результаты экзаменов будут объявлены не позднее 27 июня.

Ранее Piter.TV сообщил о результатах ЕГЭ в Петербурге по математики, литературе и географии.

Фото: vk.com/ege