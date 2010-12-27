Петербургские школьники поразили результатами ЕГЭ 2019

Уже стали известны баллы по географии, математике и литературе.

Комитет по образованию подвел итоги результатов ЕГЭ 2019 по географии, математике и литературе. Особенно отличились петербургские школьники. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба Комитета по образованию Петербурга в своем Telegram-канале.

Прежде всего порадовали результаты экзамена по профильной математике. Максимальный результат в Петербурге получили 82 выпускника. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году. Из 82-х ребят 34 заканчивают Президентский физико-математический лицей №239.

Также рекорд поставили школьники, которые сдавали литературу - 83 работы петербуржцев оценили в 100 баллов. По сравнению с 2018 годом это на 22 выпускника больше.

Основной период сдачи ЕГЭ подходит к концу. Российским школьникам осталось сдать биологию, информатику и ИКТ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу.

Фото: vk.com/ege