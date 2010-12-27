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Петербургские школьники поразили результатами ЕГЭ 2019
11 июня, 10:22
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nadezhda_sib

Петербургские школьники поразили результатами ЕГЭ 2019

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Уже стали известны баллы по географии, математике и литературе.

Комитет по образованию подвел итоги результатов ЕГЭ 2019 по географии, математике и литературе. Особенно отличились петербургские школьники. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба Комитета по образованию Петербурга в своем Telegram-канале.

Прежде всего порадовали результаты экзамена по профильной математике. Максимальный результат в Петербурге получили 82 выпускника. Это в 4 раза больше, чем в прошлом году. Из 82-х ребят 34 заканчивают Президентский физико-математический лицей №239. 

Также рекорд поставили школьники, которые сдавали литературу - 83 работы петербуржцев оценили в 100 баллов. По сравнению с 2018 годом это на 22 выпускника больше. 

Основной период сдачи ЕГЭ подходит к концу. Российским школьникам осталось сдать биологию, информатику и ИКТ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в России с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу

Фото: vk.com/ege

Теги: выпускники, егэ, комитет по образованию, литература егэ, математика егэ, результаты, школа, экзамены
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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