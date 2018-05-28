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11 июня, 8:35
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nastya960
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В России с 12 июня изменятся правила выезда детей за границу

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По новым правилам, заявление о несогласии на выезд ребенка за границу нужно будет подавать не в погранслужбу, как раньше.

С 12 июня в силу вступят новые правила выезда российских детей за границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на погранслужбу ФСБ.

По новым правилам, заявление о несогласии на выезд ребенка за границу нужно будет подавать не в погранслужбу, а в территориальные органы МВД или в дипломатические представительства или консульские учреждения РФ.

Если ребенок отправляется в путешествие с один из родителей или опекунов, согласие второго в этом случае не потребуется. Если несовершеннолетний едет без опекунов или родителей, при себе у него должен быть паспорт и согласие родителей с указанием страны назначения и сроков пребывания там (заявление должно быть заверено нотариусом).

Если ребенок отправляется в другую страну один, но кто-то из родителей подал заявление о несогласии, пересечь границу у него не получится.

Ранее Piter.TV сообщал, что Россия хочет увеличить объем детских пособий.
Видео: YouTube 

 

 

Теги: выезд детей, заграница, нотариус, фсб
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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