Россия может увеличить объем детских пособий

Пособие для детей до 18 лет будет дифференцировано по возрасту.

В России могут увеличить пособие для детей. Об этом информирует ФБА "Экономика сегодня".

По словам проректора Академии социальной защиты Александра Сафонова, предложение Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина о введении пособия для детей до 18 лет на сегодня уже реализовано в развитых странах.

На самом деле, в этом предложении Топилина нет ничего принципиально нового. Перед нами практика, которая существует за рубежом в течение многих лет. Это связано с ситуацией, когда несовершеннолетние дети напрямую поддерживаются государством в малообеспеченных семьях. И надо сказать, что вопрос здесь в том, а какое количество денег России придется на все это потратить отметил эксперт

В данный момент перед специалистами необходимо оценить насколько существенным будет это пособие.

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