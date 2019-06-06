Путина не расстроило, что его не пригласили на памятную церемонию высадки в Нормандии

Президент заявил, что главное - это правда о трагедии Второй мировой войны.

Владимира Путина не расстроило отсутствие приглашения на годовщину высадки в Нормандии, сообщает ТАСС.

Президент России заявил, что он "не свадебный генерал, чтобы его везде звали". В то же время он отметил, что истинное значение имеет правда о трагедии, постигшей всех во время Второй мировой войны. Путин добавил, что у него достаточно своих дел, а Россия так же не приглашает всех на каждое мероприятие.

6 июня президент США Дональд Трамп и президенты Франции Эммануэль Макрон посетили церемонию в память о высадке в Нормандии. Это 75-я годовщина с высадки союзных войск в Нормандии для борьбы с нацистской армией.

Видео: Piter.tv ; YouTube / NTDRussian