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Российские врачи не доверяют вакцине от COVID-19
Сегодня, 8:10
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matveyvn

Российские врачи не доверяют вакцине от COVID-19

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Рекомендовать вакцину пациентам, коллегами и друзьям будут 20% респондентов.

Российские врачи не доверяют вакцине от COVID-19, которую создали в центре имени Гамалеи и накануне зарегистрировали. Такие результаты показал опрос сервиса "Справочник врача". Участие в нём приняли более трёх тысяч человек.

Прививку с вакциной отказалось делать 52% врачей, 24,5% согласились на вакцинацию. Так, например, 66% респондентов отметили, что пока нет достаточных данных об эффективности данного препарата. У 48% сомнения вызывает слишком большая скорость разработки вакцины.

Рекомендовать вакцину пациентам, коллегами и друзьям будут 20% респондентов.

Ранее в ВОЗ назвали возможные новые очаги коронавируса.

Теги: вакцина от коронавируса, опрос, центр имени гамалеи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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