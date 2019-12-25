Рекомендовать вакцину пациентам, коллегами и друзьям будут 20% респондентов.

Российские врачи не доверяют вакцине от COVID-19, которую создали в центре имени Гамалеи и накануне зарегистрировали. Такие результаты показал опрос сервиса "Справочник врача". Участие в нём приняли более трёх тысяч человек.

Прививку с вакциной отказалось делать 52% врачей, 24,5% согласились на вакцинацию. Так, например, 66% респондентов отметили, что пока нет достаточных данных об эффективности данного препарата. У 48% сомнения вызывает слишком большая скорость разработки вакцины.

Рекомендовать вакцину пациентам, коллегами и друзьям будут 20% респондентов.

Ранее в ВОЗ назвали возможные новые очаги коронавируса.