Российские врачи нашли новый способ диагностики коронавируса

Нейросеть обучена на 10 тысячах обезличенных КТ-изображений.

Российские врачи в Бурятии нашли новый способ диагностики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

Сообщается, что медики в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко научились диагностировать пневмонию — в том числе с признаками коронавируса, - при помощи искусственного интеллекта. Данную модель ИИ разработали в лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка.

Известно, что нейросеть обучена на 10 тысячах обезличенных КТ-изображений, которые размечены специалистами. Модель ставит диагноз на основе воспаления — это помогает медикам быстрее выявить новую коронавирусную инфекцию. Она может проводить 150 исследований в день.

Ранее в России разработали новый метод лечения COVID-19.

Видео: Dr. Eric Berg