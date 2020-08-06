Российские врачи нашли новый способ диагностики коронавируса

Российские врачи в Бурятии нашли новый способ диагностики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.
Сообщается, что медики в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко научились диагностировать пневмонию — в том числе с признаками коронавируса, - при помощи искусственного интеллекта. Данную модель ИИ разработали в лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка.
Известно, что нейросеть обучена на 10 тысячах обезличенных КТ-изображений, которые размечены специалистами. Модель ставит диагноз на основе воспаления — это помогает медикам быстрее выявить новую коронавирусную инфекцию. Она может проводить 150 исследований в день.
Ранее в России разработали новый метод лечения COVID-19.
Видео: Dr. Eric Berg
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