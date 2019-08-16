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Российские врачи назвали самый простой способ защититься от гриппа

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От ОРЗ поможет масло чайного дерева.

В пятницу, 16 августа, российские врачи назвали самый простой способ защититься от гриппа. Об этом сообщил специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Как оказалось, от ОРЗ поможет масло чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.

В их составе есть биологически активные вещества, имеющие способность убивать бактерии и грибки, снижая активность вирусов

отмечает медик 

Медики предложили капнуть капельку такого масла на платок и носить с собой для профилактики. 

Ранее мы сообщали о том, что Рособрнадзор заподозрил школы в необъективных оценках.

Видео:Piter.TV

 

 

Теги: здоровье, новости россии, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье, Новости России, Тема дня,

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