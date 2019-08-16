Рособрнадзор заподозрил школы в необъективных оценках

Около 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний.

В пятницу, 16 августа, стало известно о том, что Рособрнадзор закончил анализ всероссийских проверочных работ. Об этом сообщили в ведомстве.

В тестировании приняли участие около 40 тысяч школ из всех регионов России и около 6 млн школьников. Как оказалось, около 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний.

Около 2,5 тысяч школ вошли в перечень образовательных организаций, в которых по результатам статистического анализа выполнения всероссийских проверочных работ (ВПР) 2019 года были выявлены признаки необъективности полученных результатов. В список в этом году включено на 200 образовательных организаций меньше, чем годом ранее сказано в сообщении

Ведомство заявило, что с образовательными учреждениями, где был замечен необъективный подход в оценке знаний, проводят профилактическую работу.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская компания инсценировала закрытие, чтобы не платить зарплату школьникам.

Видео:Piter.TV