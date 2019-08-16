Рособрнадзор заподозрил школы в необъективных оценках

В пятницу, 16 августа, стало известно о том, что Рособрнадзор закончил анализ всероссийских проверочных работ. Об этом сообщили в ведомстве.
В тестировании приняли участие около 40 тысяч школ из всех регионов России и около 6 млн школьников. Как оказалось, около 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний.
Около 2,5 тысяч школ вошли в перечень образовательных организаций, в которых по результатам статистического анализа выполнения всероссийских проверочных работ (ВПР) 2019 года были выявлены признаки необъективности полученных результатов. В список в этом году включено на 200 образовательных организаций меньше, чем годом ранее
сказано в сообщении
Ведомство заявило, что с образовательными учреждениями, где был замечен необъективный подход в оценке знаний, проводят профилактическую работу.
Ранее мы сообщали о том, что петербургская компания инсценировала закрытие, чтобы не платить зарплату школьникам.
Видео:Piter.TV
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