Петербургская компания инсценировала закрытие, чтобы не платить зарплату школьникам

Несовершеннолетние работники обратились к омбудсмену.

Двое петербургских школьников обратились к уполномоченному по правам человека в Петербурге Светлане Агапитовой. Ребятам не выплатили зарплату после работы в колл-центре, объяснив это тем, что организация закрывается и переезжает в другую страну.

Молодой человек и девушка обзванивали клиентов с предложением по обслуживанию пластиковых окон. По условиям договора, школьникам обещали 20 тысяч в месяц, при этом они существовали в довольно строгих условиях. Как рассказали ребята, им нельзя было разглашать сведения, полученные на работе, и поэтому они проходили регулярную проверку на детекторе лжи. Также в компании действовала система штрафов за неправильное оформление заявки, опоздание и отклонение от инструкции при общении с клиентами.

Когда школьники пришли за авансом, им сообщили о закрытии фирмы, при этом работники заметили новые объявления о приеме на работу. Чтобы разрешить ситуацию, пострадавшие обратились к омбудсмену, которая инициировала прокурорскую проверку. По словам Светланы Агапитовой, нарушения в деятельности компании есть хотя бы потому, что несовершеннолетние не могут работать полный рабочий день, в то время смена девушки и молодого человека длилась с 10 до 19 часов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге осудили финансовых мошенников из Российского союза молодежи.

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