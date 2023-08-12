Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка Вооруженных сил Россия за последние сутки проведения специальной военной операции взяли четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 августа сделал местный руководитель "Запада" Сергей Зыбинский.

В ходе боевых действий штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами и разгромили более взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Дополнительно на указанном направлении удалось отразить семь атак противника. Сергей Зыбинский уточнил, что киевский режим пытался занять позиции, расположенные в районе населенного пункта Синьковка и Новоселовское, а также урочища Маньковка.

Шойгу посетил отдаленные арктические гарнизоны СФ и совершил облет Центрального полигона.

Фото и видео: Минобороны России