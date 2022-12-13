Российские войска уничтожили под Краматорском эшелон с боеприпасами противника

Было ликвидировано до 200 тонн боеприпасов ВСУ.

В районе Краматорска военнослужащие ликвидировали железнодорожный эшелон с боеприпасами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

В результате удара по эшелону на железнодорожной станции в районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено до 200 тонн боеприпасов ВСУ. Минобороны

Кроме того, вблизи Белогоровки (ЛНР) российские войска ударили по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ, в результате чего противника уничтожили.

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Фото: Минобороны России