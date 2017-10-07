Российские войска уничтожили командный пункт с десятками террористов в Сирии

Военнослужащим удалось уничтожить несколько опорных пунктов боевиков а также одну из баз управления.

В Сирии российскими войсками уничтожен пункт управления запрещенной в России организации "Исламское государство", в котором находились полевые командиры.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что на протяжении нескольких дней проводилась доразведка нанесенного ракетно-авиационного удара у населенного пункта Эс-Суккари на северной окраине Абу-Кемаль. Как стало известно, российские военнослужащие уничтожили пункт управления террористической организации с более чем 30 боевиками.

Конашенков подчеркнул, что, согласно подтвержденной несколькими источниками информации, были ликвидированы несколько полевых командиров, в том числе выходцы с Северного Кавказа, среди которых Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани, передает "Интерфакс".

Уточняется, что военные ликвидировали около 80 боевиков в районе населенного пункта Меядин, а также 18 внедорожников, на которых было крупнокалиберное вооружение. Помимо этого, были уничтожены три склада террористов, около 40 террористов у населенного пункта Абу-Кемаль, а к югу от города Дейр-эз-Зор ликвидировали более 60 боевиков.

Видео: youtube.com / Минобороны России