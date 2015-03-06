Задача на СВО выполнена подразделениями "Юга".

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 31 июля бойцам удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Часов Яр. находящихся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, задачи успешно выполнены "Южной" группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на оперативном краматорско-дружковском направлении.

В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр в ДНР. пресс-служба Минобороны России

Эксперт Киселев: освободив Каменское, ВС РФ продвигаются к Степногорску.

Фото: Минобороны России