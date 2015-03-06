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Российские войска освободили Часов Яр
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Российские войска освободили Часов Яр

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Задача на СВО выполнена подразделениями "Юга".

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 31 июля бойцам удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Часов Яр. находящихся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, задачи успешно выполнены "Южной" группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на оперативном краматорско-дружковском направлении.

 В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр в ДНР.

пресс-служба Минобороны России

Эксперт Киселев: освободив Каменское, ВС РФ продвигаются к Степногорску.

Фото: Минобороны России

Теги: всу, днр, минобороны, сво, часов яр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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