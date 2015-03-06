Российские войска освободили Часов Яр

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 31 июля бойцам удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Часов Яр. находящихся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, задачи успешно выполнены "Южной" группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на оперативном краматорско-дружковском направлении.
В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр в ДНР.
пресс-служба Минобороны России
Эксперт Киселев: освободив Каменское, ВС РФ продвигаются к Степногорску.
Фото: Минобороны России
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