Военный эксперт сообщил о том, что Киев готовится к обороне.

Российские Вооруженные силы, освободив населенный пункт Каменское, теперь продвигаются на север к Степногорску Запорожской области. Соответствующее заявление сделал в эфире проекта "Соловьев Live" военный эксперт Виталий Кисилев. Специалист заметил, что киевский режим готовится к обороне Степногорска.

Ребята продвигаются в северную часть. Северная часть - это Степногорск, где противник сейчас сосредотачивает усилия, так сказать, по обороне данного населенного пункта и привлекает туда и такие подразделения, как ГУР, привлекает туда несколько рот механизированных бригад - сборной солянки. <…> Как бы там ни было: здесь работа идет планомерная, четко, понятно, что фронт понемножку снова начал двигаться, причем по всем направлениям. Виталий Кисилев, эксперт

Освобождение Каменского из-од контроля киевского режима было тщательно подготовлено. Военный эксперт, что около трех суток российская авиация наносила удары по позициям Вооруженных сил Украины. Это позволило бойцам практически без потерь штурмовиков прорваться вперед, а после и закрепиться на территории. затем туда пдошли группы закрепления дополнительно. Они расширили плацдарм.

Подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Каменское Запорожской области 17 июля, сообщали в Минобороны РФ.

Вернувшиеся из плена ВСУ военнослужащие прибыли в Подмосковье.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live