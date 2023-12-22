Российские войска эвакуировали трофейную немецкую БМП Marder

Отмечается, что операцию по эвакуации боевой машины предварительно тщательно спланировали и подготовили/

Российские войска эвакуировали с линии боевого соприкосновения трофейную немецкую БМП Marder, переданную ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По словам заместителя командира по технической части с позывным "Казбек", после освобождения Авдеевки российские войска перешли к освобождению близлежащих населенных пунктов. Он уточнил, что немецкая машина была захвачена в одной из контратак противника. Также сообщается, что операцию по эвакуации боевой машины предварительно тщательно спланировали и подготовили.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы истребителей Су-34.

Видео: Минобороны России