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Российские военные заявили об улучшении тактического положения на южнодонецком участке

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российская авиация "Восточной" группировки сил на южнодонецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции  при поддержке  штурмовиков улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.  Эксперт подчеркнул, что речь идет о территории районов  Новозлатополь и Червоное. Под контроль взяты несколько опорных пунктов противника

Авиационными ударами поражены районы сосредоточения подразделений 128-й бригады терробороны ВСУ в Старомайорском, 72-й механизированной бригады в Константиновке и 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке.

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Артиллерия смогла ликвидировать три пункта дислокации 58-й мотопехотной бригады ВСУ, расположенных в районе Урожайного, а также три пункта дислокации и склад боеприпасов 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в Старомайорском. Дополнительно поражена разведывательная группа ВСУ южнее Новомихайловки. 

Войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, олег чехов, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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