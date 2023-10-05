Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российская авиация "Восточной" группировки сил на южнодонецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции при поддержке штурмовиков улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 5 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Эксперт подчеркнул, что речь идет о территории районов Новозлатополь и Червоное. Под контроль взяты несколько опорных пунктов противника

Авиационными ударами поражены районы сосредоточения подразделений 128-й бригады терробороны ВСУ в Старомайорском, 72-й механизированной бригады в Константиновке и 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Артиллерия смогла ликвидировать три пункта дислокации 58-й мотопехотной бригады ВСУ, расположенных в районе Урожайного, а также три пункта дислокации и склад боеприпасов 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в Старомайорском. Дополнительно поражена разведывательная группа ВСУ южнее Новомихайловки.

Войска уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ у Торского выступа.

Фото и видео: Минобороны России