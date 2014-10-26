Игорь Конашенков рассказал о продвижении сил ДНР и ВС РФ на Украине.

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Урожайный, расположенный в Донецкой народной республике. Такое заявление на регулярном утреннем брифинге с журналистами от 22 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Подразделения ВС РФ продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт уточнил, что войска Донецкой народной республики вклинились на четыре километра вглубь обороны противника (25-й воздушно-десантной бригады украинской армии), военные ведут бои за Каменку, Новоселовку Вторую и Верхнеторецкое. За ночь силы ДНР продвинулись по направлению к Курахово до пяти километров.

МО РФ: войска ЛНР установили контроль над четырьмя населенными пунктами.

Фото и видео: Минбороны России