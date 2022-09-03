МО РФ рассказали о работе авиации, артиллерии и ракетных войск на СВО.

Российские военные уничтожили шесть украинских складов с боеприпасами, а также одно хранилище топлива противников. Соответствующими данными с журналистами во время регулярного брифинга от 3 сентября поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что задачи выполнялись оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Уничтожены шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Великое Артаково, Вознесенск Николаевской области, Орехов Запорожской области, Меловая Харьковской области, Курахово и Краматорск в Донецкой Народной Республике Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Уничтоженное украинское хранилище топлива было размещено в районе Краматорска под управлением 60-й пехотной бригады Вооруженных сил Украины.

Российская ПВО за сутки сбила 44 украинских снарядов HIMARS.

Фото и видео: Минобороны России