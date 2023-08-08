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Российские военные сорвали попытки врага захватить Урожайное в ДНР

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители "Восточной" группировки сил отразили несколько атак противника в направлении населенного пункта Урожайного на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 8 августа сделал местный руководитель "Востока" Олег Чехов. Специалист добавил, что огонь артиллерии ликвидировал склад боеприпасов противника, размещенный севернее Владимировки, а также пункт временной дислокации ВСУ, установленный районе города Угледара. Дополнительно поражен минометный расчет около Никольского. Авиация ВС РФ уничтожила пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Приютного. А боевой расчет ПЗРК "Верба" сбил БПЛА самолетного типа "Фурия",

Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного.

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Артиллерия РФ уничтожила пункт управления дронами ВСУ в районе Новодонецкого.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, минобороны, олег чехов, сво, урожайное
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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