Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители "Восточной" группировки сил отразили несколько атак противника в направлении населенного пункта Урожайного на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 8 августа сделал местный руководитель "Востока" Олег Чехов. Специалист добавил, что огонь артиллерии ликвидировал склад боеприпасов противника, размещенный севернее Владимировки, а также пункт временной дислокации ВСУ, установленный районе города Угледара. Дополнительно поражен минометный расчет около Никольского. Авиация ВС РФ уничтожила пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Приютного. А боевой расчет ПЗРК "Верба" сбил БПЛА самолетного типа "Фурия",

Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии отражено несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Артиллерия РФ уничтожила пункт управления дронами ВСУ в районе Новодонецкого.

Фото и видео: Минобороны России