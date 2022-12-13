Российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым

Игорь Конашенков рассказал о сбытых БПЛА ВСУ за день СВО.

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что за последние сутки проведения специальной операции на Украине была пресечена попытка со стороны Вооруженных сил Украины массированной атаки беспилотников по территории Крыма. Соответствующее заявление в ходе официального брифинга с журналистами от 1 марта сделал представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что на земле не было допущено никаких жертв или разрушений. Дополнительно над территорией Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей военные ликвидировали 15 дронов ВСУ.

Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: российские ПВО сбили пять украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России