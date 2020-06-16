Четыре человека травмированы после взрыва в Новосибирской области.

Российские военные пострадали от взрыва заряда на полигоне. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа. Эксперты объяснили, что инцидент произошел на территории Новосибирской области.

Согласно предварительным сведениям, взрыв произошел из-за нарушений в технике безопасности. Взорвалась капсюльная втулка гильзы выхолощенного артиллерийского заряда. Четверо военнослужащих получили травмы конечностей. В настоящее время пострадавшие госпитализированы. Угрозы для их жизни нет.

По факту произошедшего проводится проверка. Ей занимаются сотрудники комиссии ЦВО, а также правоохранительные органы.

На полигоне в Горелово прошла репетиция Парада Победы.

Видео: Youtube/ Минобороны России