Репетиция прошла при участии 93-летнего ветерана войны с милитаристской Японией Михаила Бибика.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что на полигоне в Горелово прошла репетиция Парада Победы. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Репетиция прошла при участии 93-летнего ветерана войны с Японией Михаила Бибика. Он подал сигнал "Старт-333", а после колонна из 150 боевых машин начала движение. Также ветерана поздравили с наступающим 75-летием Победы Советской армии над Японией в 1945 году.

Напомним, что в Петербурге Парад победы состоится 24 июня.

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Фото: пресс-служба Западного военного округа