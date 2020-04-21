"Орион" доработают в связи с дополнительными задачами от Минобороны.

Российские военные подписали акт приемки первого беспилотника "Орион". Об этом сообщили представители "ТАССа" со ссылкой на генерального конструктора группы "Кронштадт" Николая Долженкова. Специалист пояснил, что Минобороны принял комплекс, который состоит из трех аппаратов.

Акт технической приемки комплекса подписан. Остались дооформить финансовые нюансы, чтобы закрыть контракт де-юре прокомментировал эксперт "Кронштадта"

Николай Долженков заметил, что в России впервые произошла приемка военными дрона такого размера. После оформления документов "Орион" пройдет доработку на базе "Кронштадта", так как заказчик указал на новые пожелания, которые не были указаны изначально. Затем для беспилотника начнется этап опытной эксплуатации.

Напомним, что "Орион" является беспилотником с большой продолжительностью полета и грузоподъемности. Дрон способен взлететь в массой в тысячу килограммов. При этом масса полезной нагрузки может достигать 200 кг. Со средней скоростью в 200 километров в час БПЛ может двигаться на протяжении суток. Аппарат работает при помощи толкающего винта с 114-сильным австрийским двигателем с турбонаддувом.

Минобороны рассчитывает использовать "Орион" для проведения воздушной разведки, патрулирования зон, целеуказания и корректировки огневой мощи, съемки местности.

Неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе.