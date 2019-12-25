Террористы обвинили Россию в уничтожении трех членов группировки.

Неизвестный российский боевой самолёт атаковал боевиков в Идлибе. Об этом сообщили журналисты арабского издания Al-Masdar News. По данным агентства, террористы обвинили военных из РФ в ликвидации по меньшей мере трех членов террористической группировки "Джейш Аль-Наср", которая запрещена в России. Напомним, что организация считается про-турецкой.

Боевики рассказали, что атака была нанесена с воздуха. Однако ни сами террористы, ни сирийские силы, ни средства ПВО Турции не заметили угрозы в небе. Атака совершена в районе долины Аль-Габ. Боевики предполагают, что их членов группировки ликвидировал не боевой самолет, а беспилотник. Они рассказали, что здание, в котором находились члены организации, оказалось значительно повреждено осколками снаряда.

На данный момент Турция не прокомментировала ситуацию. Однако сразу после инцидента Анкара запустила в небо над регионом три дрона, которые летали над участком на протяжении четырех часов.

Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии.