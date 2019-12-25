Сирийцы рассказали, что их подготовкой занимались американцы.

Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии. Об этом журналистам "ТАССа" рассказал глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии. Контр-адмирал Олег Журавлев пояснил, что наемников готовили к проведению диверсий на нефтегазовых и транспортных объектах Сирии. Однако будущие террористы решили сдаться правительственным силам страны.

Боевики рассказали властям, что их обучением занимались американские специалисты. Кроме диверсий боевиков готовили к проведению подрывов на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада.

На данный момент все 27 сдавшихся боевиков располагаются под контролем правительственных сил в Пальмире. Они сдали десятки единиц стрелкового оружия, включая гранатометы и пулеметы. Они заявили, что получили вооружение от представителей США.

Авиация международной коалиции зашла в воздушное пространство Сирии.