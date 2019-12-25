В то же время около Аш-Шадади был слышен взрыв.

Авиация международной коалиции зашла в воздушное пространство Сирии. Об этом сообщили журналисты информационного агентства "Красная весна". По данным экспертов, очевидцы заметили иностранные самолеты над провинцией Хасака 9 апреля.

Следует отметить, что международно авиационной коалицией руководят США. Воздушные средства пролетели над южной частью провинции Хасака. В это же время местные жители зафиксировали взрыв на территории города Аш-Шадади. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что недалеко от Аш-Шадади находится военная база США в Сирии. При помощи данного объекта Америка может контролировать месторождения нефти в регионе.

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