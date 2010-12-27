В "Ростехе" назвали несколько способов разделаться с дронами-нарушителями.

В России создали беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами. По данным Ростеха, аппараты могут выслеживать устройства-нарушители. Об этом сообщил руководитель по международному сотрудничеству и региональной политике корпорации Виктор Кладов.

Есть и не только РЭБ-овские комплексы, но и активные беспилотники-киллеры прокомментировал спикер

После установления факта преступления, беспилотники набрасывают на цель сеть. Таким образом летательное устройство будет перехвачено и обездвижено. Готовые аппараты Россия представила в этом году на авиасалоне Dubai Airshow.

Для борьбы с дронами также подходят ружья "Калашников", которые стреляют на расстояние в 1-1,5 км. на беспилотник просто нужно направить ствол оружия. Электромагнитный импульс подавит электронику. Затем аппарат либо упадет, либо продолжит полет, потеряв при этом связь с владельцем. Он станет "слепым и бесполезным".

Ранее Piter.tv писал о том, что в России поставили на учет более 1,5 тысяч дронов.

Фото: Pixabay.com

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