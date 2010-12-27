В России создали беспилотники-киллеры для борьбы с другими дронами. По данным Ростеха, аппараты могут выслеживать устройства-нарушители. Об этом сообщил руководитель по международному сотрудничеству и региональной политике корпорации Виктор Кладов.
Есть и не только РЭБ-овские комплексы, но и активные беспилотники-киллеры
прокомментировал спикер
После установления факта преступления, беспилотники набрасывают на цель сеть. Таким образом летательное устройство будет перехвачено и обездвижено. Готовые аппараты Россия представила в этом году на авиасалоне Dubai Airshow.
Для борьбы с дронами также подходят ружья "Калашников", которые стреляют на расстояние в 1-1,5 км. на беспилотник просто нужно направить ствол оружия. Электромагнитный импульс подавит электронику. Затем аппарат либо упадет, либо продолжит полет, потеряв при этом связь с владельцем. Он станет "слепым и бесполезным".
Ранее Piter.tv писал о том, что в России поставили на учет более 1,5 тысяч дронов.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )