В России поставили на учет более 1,5 тысяч дронов

Россияне хотят зарегистрировать более 3 тысяч беспилотных аппаратов.

В России сотрудники Росавиации поставили на учет более 1,5 тысяч дронов. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. В ведомстве добавили, что отказ получили владельцы только 31 беспилотного летательного аппарата.

Напомним, что 27 завершается переходный период для регистрации дронов. Соответствующий закон вступил в силу еще 27 сентября. В общей сложности в Росавиации получили 3,197 почтовых отправлений с просьбой поставить дрон на учет.

На данный момент регистрация проводится только через почтовые отделения. Оставшиеся заявки рассматриваются.По данным главы безопасности полетов Сергея Мастерова, в стране насчитывается порядка 500 тысяч дронов. Объекты с весом до 30 килограммов подлежат учету. Заявление следует подать в 10-дневный срок с момента покупки прибора или его ввоза в Россию. В ином случае нарушителя ждет административный штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что дрон снял на видео охоту горбатых китов с помощью пузырьковых ловушек.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/