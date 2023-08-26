Игорь Конашенков рассказал о работе военных в Запорожской области.

Российские военнослужащие сумели отразить три атаки Вооруженных сил Украины возле Работино в Запорожской области за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 августа сделал официальный представитель министерства по обороны России.

Подразделениями, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности киевский режим потерял на этом участке фронта до 115 военнослужащих, а также несколько единиц техники, в том числе артиллерийскую систему М777 американского производства, буксируемую гаубицу М119 и семь бронированных машин.

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России