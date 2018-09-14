Минобороны опубликовало кадры испытаний новой ракеты ПРО

Испытания прошли успешно.

Министерство обороны России на своем канале в YouTube показало кадры испытаний новой противоракеты в Казахстане. На кадрах видно, что запуск противоракеты производится из шахтной установки.

Испытания прошли успешно, противоракета подтвердила все заявленные характеристики и поразила условную цель с высокой точностью.

На кадрах видно, что все пуски совершались из шахтной установки. По данным экспертов, шахтные установки входят в состав комплекса А-135 (он используется для противоракетной обороны Москвы и Центрального района промышленности).

Также недавно в Китае успешно прошли испытания новой баллистической ракеты.

Фото и видео: YouTube/Минобороны