Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Военнослужащие из "Южной" группировки армии России за последние сутки проведения специальной военной операции на донецком направлении совершили огневое поражение противнику под Клещеевкой и Курдюмовкой. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Эксперт уточнил, что боевые задачи реализованы при участии артиллерии и авиации. Вооруженные силы Украины потеряли до 155 человек личного состава. В рамках проведения контрбатарейной борьбы специалисты ликвидировали три миномета с 120-миллиметрового калибра ВСУ, находившихся в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.

Нанесли огневое поражение по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Артиллеристы ЗВО ударом САУ "Малка" уничтожили узел связи ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России