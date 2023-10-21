  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:14
64
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении

0 0

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Военнослужащие из "Южной" группировки армии России за последние сутки проведения специальной военной операции на донецком направлении совершили огневое поражение противнику  под Клещеевкой и Курдюмовкой. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.  Эксперт уточнил, что боевые задачи реализованы при участии артиллерии и авиации. Вооруженные силы Украины потеряли до 155 человек личного состава. В рамках проведения контрбатарейной борьбы специалисты ликвидировали три миномета с 120-миллиметрового калибра ВСУ, находившихся в районах Васюковки, Клещеевки и Миньковки.

Нанесли огневое поражение по 33 скоплениям живой силы противника в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки.

Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Артиллеристы ЗВО ударом САУ "Малка" уничтожили узел связи ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вадим астафьев, всу, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии