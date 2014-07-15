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Российские ученые заметили приближающийся к Земле астероид
Сегодня, 16:20
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Российские ученые заметили приближающийся к Земле астероид

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В ближайшем будущем объект никак не угрожает Земле. 

Российские ученые обнаружили летящий в сторону нашей планеты  астероид 2022 SE37. Об этом этом сообщили в Telegram-канале Института прикладной математики имени Келдыша (ИПМ) РАН.

Объект заметили в ночь на 1 октября. Его увидели в двух обсерваториях на юге страны. 

Диаметр астероида составляет 0,5 километров. Он вращается вокруг Солнца. В ближайшем будущем объект никак не угрожает Земле. 

Российские специалисты сделали снимки с помощью телескопов в хуторе Кочеванчик и в Кубанском государственном университете.

Ранее на Piter.tv: Китай запустил на орбиту новый исследовательский спутник "Юньхай-1".

Фото: Телеграм / KIAM and ISON (снимки сделаны 25-м телескопом в п. Кочеванчик (наблюдатель Е. Ромас) и 50-см телескопом Кубанского государственного университета (наблюдатель А. Иванов)

Теги: астероид, звезды, земля, космос, планета, ученые
Категории: Лента новостей, Новости России,

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