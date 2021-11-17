Разработка может справиться даже со штаммом "дельта".

Российские ученые создали высокоэффективный препарат от COVID-19. Об этом членам правительства напомнил академик Александр Макаров во время совещания по вопросам развития генетических технологий. Он уточнил, что разработка принадлежит специалистам из Института молекулярной биологии имени Энгельгардта. Препарат основан на моноклональных антителах. Он способен нейтрализовать ковид, включая его штаммы "дельта" и "гамма". Действенность новинки доказана лабораторными испытаниями, в том числе, тестирование проводилось на животных.

Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон". Александр Макаров, академик

Мурашко: в РФ еще две вакцины от ковида проходят доклинические исследования.

Фото и видео: kremlin.ru