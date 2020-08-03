Препарат попадает прямо в клетки опухоли, что позволяет пациентам уменьшить дозу токсичных лекарств.

Российские ученые разработали адресное лекарство от рака печени. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Лекарство от рака печени изобрели химики-органики Московского университета. Оно касается получения нового класса биологически активных веществ, которые применимы в качестве лекарств для лечения гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Новый препарат попадает в клетки опухоли. Дозы токсичных лекарств уменьшаются, что позволяет лечить опухолевые клетки без травмирования здоровых.

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