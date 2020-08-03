Пашаев рассказал о 10 свидетелях по делу Ефремова

Все они дадут показания в качестве свидетелей по уголовному делу о ДТП с участием актера.

Адвокат Эльман Пашаев рассказал о 10 свидетелях по делу заслуженного артиста Михаила Ефремова. Об этом он сообщил в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Пашаев подчеркнул, что судебное разбирательство по делу Михаила Ефремова закончится не раньше сентября или октября 2020 года. Однако, адвокат семьи погибшего в аварии Сергея Захарова Александр Добровинский считает, что суд над обвиняемым может завершиться уже в августе.

Напомним, что 8 июня заслуженный артист сел за руль своего Jeep Grand Cherokee. На Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном LADA, за рулем которого находился Сергей Захаров. На следующее утро водитель фургона умер от полученных травм в НИИ им. Склифосовского. На месте ДТП правоохранители выяснили, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее мы сообщили, что стало известно, с чего началась потасовка в парке Горького.

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