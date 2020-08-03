Несколько часов назад в центре Москвы произошла потасовка, в результате которой люди в тельняшках начали драться с бойцами Росгвардии.

Стало известно, с чего началась потасовка в парке Горького. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По предварительным данным драка началась со столкновения между двумя мужчинами, которые отмечали День ВДВ. Правоохранители попытались задержать одного из них, но несколько человек решили ввязаться в драку. Некоторые из них были пьяны и вели себя агрессивно. СМИ сообщили, что один из участников потасовки накинулся на сотрудника Росгвардии. На помощь им пришли полицейские. Очевидец рассказал, что первый удар был за десантниками.

В пресс-службе Центрального округа Росгвардии отметили, что их сотрудникам удалось присечь нарушение общественного порядка в Парке Горького.

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Видео: Telegram/Avtozak LIVE