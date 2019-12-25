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Российские учёные оценили действия властей в период пандемии
Сегодня, 11:12
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matveyvn

Российские учёные оценили действия властей в период пандемии

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Среди авторов сборника была, например, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Российские учёные из Российской академии народного хозяйства и госслужбы оценили действия властей в период пандемии. Они выпустили сборник "Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", в котором представлен нестандартный взгляд на новую коронавирусную инфекцию в РФ.

Исследование проводилось с 31 декабря 2019 года по 15 августа 2020 года. На сайте академии его опубликуют 22 октября. Авторами статей выступили чиновники, эксперты при правительстве. Они рассказали о мерах, которые предпринимала власть во время пандемии COVID-19, и о мотивах их применения.

Специалисты РАНХиГС отмечают, что реакция властей оказалась намного сложнее, чем стандартное ситуационное решение проблем. Отмечается, что главной отличительной чертой стало планирование с достаточно далёким горизонтом.

Среди авторов сборника была, например, первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Ранее власти раскрыли причины решения о нерабочих неделях.

Фото: pixabay.com

Теги: кризис, пандемия, ранхигс, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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