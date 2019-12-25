Голикова подчеркнула, что первое предчувствие чего-то плохого появилось в конце декабря.

Власти раскрыли причины решения о нерабочих неделях. Представители правительства разговаривали с авторами исследования "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России". Его проводили специалисты РАНХиГС.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что у российских властей было два с половиной месяца на то, чтобы подготовить систему здравоохранения к пандемии, чтобы не допустить взрывного роста количества заболевших. По её словам, необходимость режима самоизоляции была вызвана сроками — если бы на подготовку медицины было бы полгода или год, то вводить режим нерабочих дней не пришлось бы.

Голикова подчеркнула, что первое предчувствие чего-то плохого появилось в конце декабря.

Мы понимали, что в Китае что-то появляется и развивается. Другое дело, что до какого-то времени казалось, что эта беда, может быть, все-таки нас минует, как в свое время MERS и SARS. Татьяна Голикова, вице-премьер

Ранее эксперты прогнозируют спад заболеваемости коронавирусом в России в ноябре.

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