Анализ сделан на сопоставлении нескольких чисел.

Эксперты прогнозируют спад заболеваемости коронавирусом в России в ноябре. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на специалистов научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.

Лаборатория сделала прогноз относительно того, как будет развиваться пандемия коронавируса в России в ближайшее время. Анализ сделан на сопоставлении нескольких чисел — это суточный прирост заболевших и число выполненных тестов на коронавирус. Учёные создали индекс интенсивности инфицирования, который помог определить процентные соотношения количества заболевших в этом месяце по сравнению с предыдущим.

Можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года.

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