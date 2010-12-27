Большинство все же решило отправиться в поездку, а не сидеть дома.

Российские туристы рассказали о планах на новогодние каникулы. Аналитику провел сервис OneTwoTrip. Специалисты узнали мнение пользователей социальных сетей о том, что где они планируют находиться в это время года.

Почти 70% путешественников стремятся провести зимние праздники вне дома. Более четверти (26%) опрошенных не хотят никуда уезжать из города. Не определились с планами на НГ и Рождество 4,6% россиян. А вот 24% респондентов считают, что уехать на новогодние праздники нужно ради смены обстановки.

Около 18% заявили, что проведут это время с близкими и родственниками. Оставшиеся предпочитают отметить каникулы в теплых странах, на море.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты рассказали, за что туристы не любят платить на отдыхе.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

