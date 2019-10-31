Эксперты рассказали, за что туристы не любят платить на отдыхе

Наименьшие вопросы у россиян вызывает оплата такси до отеля.

Российские туристы рассказали, за что не любят платить на отдыхе. Анализ провела компания Ostrovok.ru. В исследовании приняли участие более 2 тысяч человек, опрошенных через социальные сети.

Чаще всего путешественников не устраивает доплачивать за аренду лежаков на пляже (49%). Еще 29% туристов недовольны расходами за использование мобильной связи и Интернета. Многие начинают раздражаться в самолете, так как им пришлось платить за выбор мест (24%). Далее в антирейтинге следуют туристические налоги, чаевые, использование мини-бара. Каждый десятый турист не любит платить за хранение багажа.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне начали жертвовать отпусками и лечением в угоду экономии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Chris Rogers