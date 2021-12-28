Задача выполнена "Центром" на красноармейском направлении СВО.

Российские штурмовики показали на видеозаписи уничтожение техники Вооруженных сил Украины на территории населенного пункта Надеждинка, расположенного в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен представителями "Центральной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции на красноармейском направлении. Известно, что военнослужащие танкового полк освободили из-под контроля киевского режима Надеждинку.

Воспользовавшись непогодой, бронегруппы с десантом зашли в населенный пункт. Другим штурмовым группам удалось обойти противника с флангов и выбить его из укрепленных позиций. пресс-служба Минобороны России

Затем бойцы ВС РФ зачистили дома и другие сооружения от остатков подразделений противника. После закрепления на новых позициях штурмовики установили российский национальный флаг в освобожденном населенном пункте.

Группировка "Запад" за сутки уничтожила станцию Starlink.

Фото и видео: Минобороны России