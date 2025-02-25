Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские военнослужащие уничтожили за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции американскую станцию спутниковой связи Starlink, а также 21 пункт управления беспилотной авиацией и три полевых склада Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 25 февраля 2025 года сделал руководитель пресс-службы "Западной" группировки войск Иван Бигма. СПециалист пояснил, что бойцы в рамках контрбатарейной борьбы при помощи артиллерийских систем и операторов барражирующих боеприпасов смогли поразить некоторые объекты противника.

Уничтожены шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, и четыре минометных расчета. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Квертус". Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Известно, что также расчетами противовоздушной обороны "Запада" уничтожены девять БПЛА самолетного типа.

Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б".

Фото и видео: Минобороны России