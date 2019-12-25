Еще в трети компаний ожидаются сокращения.

Российские работодатели задумались о снижении зарплат. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на исследование hh.ru. Аналитики рассказали, что по итогам квартала 27% компаний задумываются над уменьшением оплаты труда сотрудникам. Снижение зарплаты может произойти в ближайшие шесть месяцев. Еще около 30% планируют сохранить зарплату не прежнем уровне. А 23% работодателей заявили, что им пришлось уже сократить зарплату работникам.

В трети российских компаний ожидаются сокращения. Почти 12% работодателей уверены в том, что им придется уменьшить трудовой коллектив. Еще 25% заявили о том, что допускают такую возможность. Однако 22% работодателей не планируют менять количество работников, а 21% намерен увеличить число персонала.

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