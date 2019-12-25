Стране не хватает медиков, педагогов и инженеров.

Российские работодатели назвали самые дефицитные профессии. Абсолютное большинство отмечает нехватку инженеров (100%), учителей (86%) и врачей (84%). Об этом говорят данные ВЦИОМ и Национального агентства развития квалификаций (НАРК).

В топе оказались операторы по подземному ремонту скважин, программисты. Для соискателем важным качеством считается умение работать в коллективе (навык оценен в 4,32 из 5 баллов). В перечне лидируют инициативность, деловая коммуникация, самообразование, приминение ИКТ. Работодатели готовы организовать практику наставничества, провести инструктаж, а также лекции и семинары. Лишь 2% не проводят никаких обучающих мероприятий.

Ранее ВЦИОМ: 68% граждан России не хотят, чтобы президентом была женщина.

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