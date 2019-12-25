Российские политики выразили соболезнования в связи со смертью Жванецкого

После смерти известного сатирика высказался ряд политиков по всей стране.

Российские политики выразили соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого. После смерти известного сатирика высказался ряд политиков по всей стране.

Свои соболезнования выразили президент России Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Петербурга Александр Беглов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Уход сатирика из жизни министр культуры назвала "прискорбной новостью", президент отметил, что "Михаил Михайлович был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером". Губернатор Петербурга назвал Жванецкого мудрым человеком, тонким, ироничным писателем, "по-настоящему народным артистом".

Напомним, о смерти сатирика и писателя Михаила Михайловича Жванецкого. Об этом стало известно 6 ноября. Легендарному артисту было 86 лет. О его кончине также сообщила Алла Пугачёва. Она назвала смерть Жванецкого невосполнимой утратой.

Фото: Анастасия Федоренко / Википедия